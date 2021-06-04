تحركات سعودية لإعادة الحكومة اليمنية إلى عدن دون عراقيل واتفاق الرياض يعود للواجهة

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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عقد الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم لقاء ثنائيا مع الفريق المكلف من المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير محمد سعيد آل جابر , وقالت وكالة سبأ أن ذلك تم في ظل أجواء إيجابية وحرص مشترك علي استكمال تنفيذ الاتفاق وفي مقدمة ذلك الشق الامني والعسكري.

حيث جري مناقشة ما تم تنفيذه والعوائق والتحديات القائمة والتي ينبغي بذل كافة الجهود من قبل الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتها.

وجرى الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد التي يتفق الجميع انها تعمل على تعقيد الأمور وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة الي العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد الجميع الحرص الكبير علي تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي الي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وأعرب الفريق الحكومي خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية مع اليمن في مختلف المجالات والظروف.