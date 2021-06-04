دولة إسلامية تلغي رحلات الحج للعام الثاني على التوالي

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي إن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في بيان "نظرا للجائحة ومن أجل سلامة الحجاج، قررت الحكومة أنها لن تسمح هذا العام للإندونيسيين بالذهاب (لأداء الفريضة)". وأضاف ياقوت أن السعودية لم تفتح رحلات الحج.

وقال "ليست إندونيسيا فقط... لم تتلق أي دولة حصتها لأن مذكرة التفاهم لم توقع"، موضحا أن الحجاج الذين دفعوا الرسوم سيؤدون الفريضة العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة رفعت حظرا على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.

وقبل أن تفرض الجائحة إجراءات التباعد الاجتماعي كان يؤدي الحج زهاء 2.5 مليون مسلم سنويا إضافة لمن يؤدون العمرة طوال العام. وتفيد بيانات رسمية أن ذلك كان يحقق للسعودية دخلا يقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا.