الكشف عن الفيتامين الذي له علاقة بزيادة فرص الإصابة بكورونا تحركات سعودية لإعادة الحكومة اليمنية إلى عدن دون عراقيل واتفاق الرياض يعود للواجهة تفاصيل مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ جرت اليوم في الرياض في أجواء وصفت بـ”الايجابية“ مقتل شابة عربية إثر سقوطها من أحد أبراج الأمارات دولة إسلامية تلغي رحلات الحج للعام الثاني على التوالي أردوغان يفاخر بالجيش التركي ونجاحاته في عملياته العسكرية في دولتين عربيتين الحوثيون يعتمدون أسماء طائفية ومذهبية للمدارس في محافظة حجة تقرير اقتصادي يعري مزاعم الحوثيين ويكشف عن حقائق مفاجئة تعرف على الدولة الخليجية يتراجع سكانها ويترفع فيها نسبة الطلاق عقب جولة مكوكية للمبعوث ”ليندر كينغ“.. بيان أمريكي ”صريح“ يحمل الحوثيين مسؤولية الإخفاق في التوصل لاتفاق لإيقاف الحرب
قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي إن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في بيان "نظرا للجائحة ومن أجل سلامة الحجاج، قررت الحكومة أنها لن تسمح هذا العام للإندونيسيين بالذهاب (لأداء الفريضة)". وأضاف ياقوت أن السعودية لم تفتح رحلات الحج.
وقال "ليست إندونيسيا فقط... لم تتلق أي دولة حصتها لأن مذكرة التفاهم لم توقع"، موضحا أن الحجاج الذين دفعوا الرسوم سيؤدون الفريضة العام المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة رفعت حظرا على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.
وقبل أن تفرض الجائحة إجراءات التباعد الاجتماعي كان يؤدي الحج زهاء 2.5 مليون مسلم سنويا إضافة لمن يؤدون العمرة طوال العام. وتفيد بيانات رسمية أن ذلك كان يحقق للسعودية دخلا يقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا.