الحوثيون يعتمدون أسماء طائفية ومذهبية للمدارس في محافظة حجة

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين من استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تغيير أسماء المدارس المتواجدة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بأسماء أخرى ذات صبغة طائفية بدلاً عن الأسماء الوطنية السابقة.

وقال يحيى اليناعي، المسؤول الإعلامي للنقابة المعلمين اليمنيين، إن عملية تغيير أسماء المدارس الحكومية التي تقع بمناطق سيطرة الحوثي بأسماء ذات "صبغات مذهبية" يجري "بوتيرة عالية".

وأقدمت مليشيا الحوثي نهاية شهر مايو الماضي على تغيير أسماء 12 مدرسة أساسية وثانوية تحمل أسماء وطنية، بأسماء جديدة البعض منها بأسماء قتلى الجماعة ورموزها الدينية المعروفة بتعصبها المذهبي ونزعتها الطائفية المتطرفة. وفق وثيقة مرفقة.

ومنذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة استغلت مليشيا الحوثي المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها لنشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية في أوساط التربويين وطلاب المدارس سعياً منها لخلق واقع فكري واجتماعي جديد يضمن أهدافها البعيدة ويؤطر للوجود العقائدي للمشروع الإيراني في اليمن.