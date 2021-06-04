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تعرف على الدولة الخليجية يتراجع سكانها ويترفع فيها نسبة الطلاق

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أظهرت بيانات إحصائية قطرية حديثة، انخفاضا في إجمالي عدد سكان البلاد بنسبة 5.7 بالمئة إلى 2.65 مليون نسمة في نيسان الماضي، من 2.81 مليون نسمة المسجل في نيسان من العام 2020.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، فقد شهد شهر نيسان الماضي انخفاضا شهريا في عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق بنسبة 8.3 بالمئة و15.3 بالمئة على التوالي، حيث بلغ عدد عقود الزواج 342 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 149 حالة.

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