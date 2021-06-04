أمريكا تعترف :المسيّرات المسلحة التركية غيرت قواعد اللعبة

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الطائرات المسيرة المسلحة التركية منخفضة التكلفة ، شاركت في الحروب الحديثة كعنصر “مغير لقواعد اللعبة”.

ونشرت الصحيفة خبرا بعنوان”الطائرات المسيرة التركية تعيد رسم مناطق الصراع والجيوسياسية”، أشارت فيه إلى أن الجيوش الصغيرة في جميع أنحاء العالم تتجه إلى وسائل هجومية رخيصة ضد أعدائها المجهزين تجهيزا عاليا.

وقالت إن هذا التكتيك الحربي الجديد ، الذي أثبت نجاحه في الصراعات الإقليمية العام الماضي، غيّر التوازن الاستراتيجي حول تركيا وروسيا”.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا الرقمية منخفضة التكلفة المنتجة في تركيا دمرت الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الأخرى في الحروب التي ترعاها روسيا في سوريا وليبيا وأذربيجان.