أمريكا تعترف :المسيّرات المسلحة التركية غيرت قواعد اللعبة حملة الكترونية واسعة لإحياء أربعينية رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري شاهد.. صور من الفضاء لكبرى سفن ايران الحربية التي ابتلعتها مياه الخليج وما خلفته حادثة الغرق وصول سفينتي نفط الى ميناء الحديدة تحملان أكثر من 52 ألف طن تقارب تركي مصري وأردوغان يعلن عن فرص تعاون بين البلدين مجلس الأمن يحمل الحوثيين المسئولية والأمم المتحدة تحذر الحوثيون يستهدفون منزل شيخ قبلي بارز بصاروخ باليستي بـ«مـأرب» محمد صلاح يقتحم تشكيلة بيليه في «فيفا 2021» هذا ما استهدفته مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية الأمن الوقائي «الحوثي» يُصفي شيخ قبلي عقب إنسحابه ومجاميعه من إحدى جبهات «مـأرب»...في هذا المكان لفض أنفاسه الأخيرة
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الطائرات المسيرة المسلحة التركية منخفضة التكلفة ، شاركت في الحروب الحديثة كعنصر “مغير لقواعد اللعبة”.
ونشرت الصحيفة خبرا بعنوان”الطائرات المسيرة التركية تعيد رسم مناطق الصراع والجيوسياسية”، أشارت فيه إلى أن الجيوش الصغيرة في جميع أنحاء العالم تتجه إلى وسائل هجومية رخيصة ضد أعدائها المجهزين تجهيزا عاليا.
وقالت إن هذا التكتيك الحربي الجديد ، الذي أثبت نجاحه في الصراعات الإقليمية العام الماضي، غيّر التوازن الاستراتيجي حول تركيا وروسيا”.
ولفتت إلى أن التكنولوجيا الرقمية منخفضة التكلفة المنتجة في تركيا دمرت الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الأخرى في الحروب التي ترعاها روسيا في سوريا وليبيا وأذربيجان.