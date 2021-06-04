حملة الكترونية واسعة لإحياء أربعينية رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 487

أُعلن اليوم، عن حملة إلكترونية واسعة ستنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة 4 يوليو ، لإحياء #أربعينية_الشهيد_الدكتور_عبدالله_الحاضري محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني متقدماً الصفوف لمواجهة هجمات مليشيات إيران الحوثية بجبهة المشجح" بعد حياة حافلة بمواقفه الوطنية الخالدة، ونضالاته بالفكر والكلمة والمطرقة والبندقية.

وبحسب البلاغ، فإن الحملة التي تنطلق تحت وسم (#فارس_القانون_والبندقية) تهدف للتعريف بالقائد البطل اللواء الدكتور الحاضري الذي قارعا مليشيات الحوثي منذ بداية حربها على اليمنيين "وعمل على كشف كل اسرار هذه الجماعة الارهابية ومشروعها الخطير على مستقبل وحاضر اليمن وعمل على ان تكون دائرة القضاء العسكري محطة تاريخية في محاكمة قادة المليشيات الحوثية.

وأوضح البلاغ" أن الحملة تأتي كجزء من الوفاء الشعبي لأحد رجالات اليمن وقياداتها المخلصة في سلك القضاء العسكري، الذين سجلوا مواقفًا وطنية خدمة لليمن، وفي سبيل الانتصار للجمهورية وأدواره الوطنية والنضالية خلال مسيرته العسكرية والقضائية الحافلة بالعطاء.

ودعا القائمون على الحملة النشطاء ورواد مواقع التواصل والصحفيين ووسائل الإعلام في الداخل والخارج وكافة أبناء الشعب اليمني، التفاعل والمشاركة الواسعة في الحملة، انطلاقاً من المسؤولية والواجب الوطني تجاه بطل من ابطال الجمهورية وقائدا فذا ووطنيا مخلصا واكاديميا وقاضيا الذي له تاريخه الكبير في مسيرته البيضاء لخدمة الوطن طيلة عقود من السنوات .