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شاهد.. صور من الفضاء لكبرى سفن ايران الحربية التي ابتلعتها مياه الخليج وما خلفته حادثة الغرق

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية، التقطت يوم الخميس، الهيكل المحترق الذي تبقى من أكبر سفينة حربية إيرانية بعد أن اشتعلت فيها النيران وغرقت في خليج عُمان.

الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز"، وحللتها وكالة "أسوشيتد برس"، تظهر السفينة الحربية "خارك" على بعد 207 أمتار قبالة ساحل مدينة جاسك الإيرانية الساحلية، محاطة بمياه ملطخة بالزيت.

  تلوث بعد غرق السفينة

ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بالتلوث الذي خلفه غرق السفينة.

وتُظهر الصور السفينة مغمورة جزئياً بالمياه مع حطام يطفو على الماء حولها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن 400 بحار ومتدرب على متن السفينة فروا، بينما أصيب 33 بجروح في الحادث. ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون أي سبب للحريق.

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