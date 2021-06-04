وصول سفينتي نفط الى ميناء الحديدة تحملان أكثر من 52 ألف طن

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أعلن الحوثيون وصول سفينتي نفط إلى ميناء الحديدة، على متنها أكثر من 52 ألف طن من الديزل والمازوت.
وقال اعلام المليشيات الحوثية إن إحدى السفن تحمل ثمانية وعشرين ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعين طنا من مادة الديزل، فيما تحمل الأخرى أربعة وعشرين ألف طن من المازوت.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، للتخفيف من الوضع الإنساني.
وفي وقت سابق، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، وذلك قبيل مغادرته صنعاء بعد عقده مباحثات مع زعيم الحوثيين.