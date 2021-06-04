تقارب تركي مصري وأردوغان يعلن عن فرص تعاون بين البلدين

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك فرص تعاون كبيرة بين بلاده ومصر، في شرق البحر المتوسط، وليبيا.
كما أكد على أن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة وتتوسع، بحسب ما نقلت عنه صحيقة "زمان" التركية اليوم الجمعة.
ومنذ نحو الأسبوعين، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدت على مدى يومين في القاهرة.
وقال في مقابلة على فضائية محلية: "هناك بوادر رغبة من قبل تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات من أجل مراعاة طبيعة العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك عدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة المصرية".
كما أشار إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولا في مسار التصرف التركي بعيدا عن بالتتدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة,حسب تعبيره.