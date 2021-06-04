عاجل.. الحوثيون يستهدفون منزل شيخ قبلي بارز بصاروخ باليستي بـ«مـأرب» محمد صلاح يقتحم تشكيلة بيليه في «فيفا 2021» هذا ما استهدفته مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية الأمن الوقائي «الحوثي» يُصفي شيخ قبلي عقب إنسحابه ومجاميعه من إحدى جبهات «مـأرب»...في هذا المكان لفض أنفاسه الأخيرة الحكومة تعلن انقلاب الحوثي على 4 اتفاقيات بخصوص ”صافر“ تفسير حوثي جديد لشعار ”الموت لأمريكا“ يثير موجة سخرية واسعة.. ”سلمي ولا يعني الموت الاكلينكي أو السريري“ تركيا: معاداة الإسلام باتت خطرا ممنهجا البيت الأبيض يكشف عن لقاء تاريخي بين بايدن والرئيس أردوغان بنك قطر للتنمية يكشف عن عقود مليونية وقعت مع روسيا شاهد تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة
استهدفت مليشيات الحوثي قبل قليل منزل شيخ قبلي بارز في محافظة مأرب بصاروخ باليستي للمرة الثانية خلال اسبوع.
وأوضح مراسل "مأرب برس "على ان المليشيات الحوثية استهدفت بصاروخ باليستي منزل الشيخ "علي بن حسن بن غريب "الكائن شمال شرق مدينة مأرب مما تسبب في اضرار كبيرة في المنازل المجاورة نتيجة تطاير الشظايا..لافتًا بان المنزل كان خاليا من ساكنيه لحظة الاستهداف..وأوضح أنه لم ينتج عن الاستهداف اي إصابات أو خسائر في الأرواح .
مراسل "مأرب برس" ذكر ايضاً بأن الصاروخ الحوثي الذي استهدف منزل الشيخ "بن غريب" يعد واحدا من أكبر الصواريخ الباليستية الحوثية شديدة التدمير حيث أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض.