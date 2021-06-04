عاجل.. الحوثيون يستهدفون منزل شيخ قبلي بارز بصاروخ باليستي بـ«مـأرب»

الجمعة 04 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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استهدفت مليشيات الحوثي قبل قليل منزل شيخ قبلي بارز في محافظة مأرب بصاروخ باليستي للمرة الثانية خلال اسبوع.

وأوضح مراسل "مأرب برس "على ان المليشيات الحوثية استهدفت بصاروخ باليستي منزل الشيخ "علي بن حسن بن غريب "الكائن شمال شرق مدينة مأرب مما تسبب في اضرار كبيرة في المنازل المجاورة نتيجة تطاير الشظايا..لافتًا بان المنزل كان خاليا من ساكنيه لحظة الاستهداف..وأوضح أنه لم ينتج عن الاستهداف اي إصابات أو خسائر في الأرواح .

مراسل "مأرب برس" ذكر ايضاً بأن الصاروخ الحوثي الذي استهدف منزل الشيخ "بن غريب" يعد واحدا من أكبر الصواريخ الباليستية الحوثية شديدة التدمير حيث أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض.