محمد صلاح يقتحم تشكيلة بيليه في «فيفا 2021»

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اختار أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن فريقه التاريخي في ترقية لعبة «فيفا 2021» وفق التقرير الذي نشره موقع RT عبر موقعه الإلكتروني

إذ يعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، ويظل مع الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، أعظم لاعبين ظهرا على خارطة الكرة قبل أن تتم مقارنتهما في السنوات الأخيرة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل سنوات عدة، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز. وسلطت لعبة «فيفا 2021» في الترقية الجديدة لها خلال الشهر الجاري، الضوء على الفريق التاريخي الذي اختاره الأسطورة بيليه ليكون فريقه المفضل الذي يخوض معركة التنافس في «فيفا 2021».

وشملت اختيارات بيليه صديقه القديم دييغو أرماندو مارادونا، وكذلك المدافع البرازيلي السابق كارلوس ألبيرتو، في حين لم يختر نفسه ضمن الفريق، على الرغم من أنه يعتبر أحد أعلى وأفضل البطاقات المتوفرة في لعبة «فيفا 2021»، وضم الفريق الذي اختاره بيليه لاعبين فقط من الدوري الإسباني، هما قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

وجاءت اختيارات بيليه على النحو التالي:

1- الحارس الألماني مانويل نوير.

2- البرازيلي تياغو سيلفا.

3- الإسباني سيرجيو راموس.

4- البرازيلي كارلوس ألبيرتو.

5- البرازيلي نيمار جونيور.

6- الأرجنتيني مارادونا.

7- الكوري هيونغ سون.

8- المصري محمد صلاح.

9- الفرنسي كيليان مبابي.

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

11- الأرجنتيني ليونيل ميسي.