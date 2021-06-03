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هذا ما استهدفته مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غاراتها الجوية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.

 

واستهدفت غارات جوية، خلال الساعات الماضية، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت. 

 

كما أدت الغارات إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية.

  
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