الحكومة تعلن انقلاب الحوثي على 4 اتفاقيات بخصوص ”صافر“ تفسير حوثي جديد لشعار ”الموت لأمريكا“ يثير موجة سخرية واسعة.. ”سلمي ولا يعني الموت الاكلينكي أو السريري“ تركيا: معاداة الإسلام باتت خطرا ممنهجا البيت الأبيض يكشف عن لقاء تاريخي بين بايدن والرئيس أردوغان بنك قطر للتنمية يكشف عن عقود مليونية وقعت مع روسيا شاهد تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة أشاد بدعم ايران.. زعيم الحوثيين يتحدى المجتمع الدولي ويعلن التصعيد العسكري واستمرار الحرب ويؤكد: ”نحن جزء لا يتجزأ من معادلة نصر الله“ الجيش الوطني يفتك بالمليشيات الحوثية في كمين محكم شمال مدينة الحزم بالجوف فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الغناء وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقية بخصوص مواد الوقاية من كوفيد
قال قيادي بجماعة الحوثي الانقلابية، الخميس 3 يونيو/حزيران، إن شعار "الموت لأمريكا" الذي تتخذه جماعتهم لا يعني "الموت الإكلينيكي أو السريري"، وإنما هو "دعوة لتغيير سلوك أمريكا تجاه أمتنا".
وقال القيادي الحوثي المنتحل صفة نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على "تويتر" بمناسبة ما سماها "ذكرى الصرخة" ان ”شعار الموت لامريكا سلمي“.
وقال ان "الموت لأمريكا هو شعارٌ سلمي وحضاري يندرج في إطار حرية التعبير، وكلمة (الموت) لا تعني الموت الإكلينيكي أو السريري كما لا تعني الموت لأمريكا (الشعب أو الإنسان) وإنما الموت لأمريكا (السياسة) التي تقف وراء معاناة شعبنا وأمتنا؛ إنه دعوة لتغيير سلوك أمريكا تجاه أمتنا".
وتقول كلمات الشعار "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، وهو شعار رفعته الثورة الإيرانية ضد الشاه عام 79، وعممته المجموعة التي استولت على الحكم هناك على الميليشيات التابعة لها في البلدان العربية.
وأضاف القيادي الحوثي: "هذا الشعار بكلماته المعروفة وبطريقة كتابته وألوانه المعروفة وترديده المنتظم وبمايرتبط به من معارف وملازم ومنهجية يعتبر شعار غير مسبوق لقد كان بحق يمني الولادة ووطني الوجه واليد وقرآني التوجه والرسالة وكما تلاحظ لم نطلقه ضد يمني أو عربي أو مسلم أو إنسان وإنما أطلقناه ضد غطرسة أمريكية".
وأثار هذا التفسير سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب علي ناجي الشريف قائلاً: اكلينيكي ولا مش اكلينيكي المهم ان هذه الصرخة ايرانية خمينية تؤكد التبعية وانكم مجرد اداة في مشروع غير يمني وبس الباقي تفاصيل قال اكلينيكي".
وخاطب كامل الخوداني، القيادي الحوثي: "كلم القطيع حقكم اللي بتضحكوا عليهم بالشعار اما احنا عارفين انه شعار كذب من غير ما تقول".
وقال النائب محمد ناصر الحزمي: "الشعب عارف انكم لا تقصدون(الموت لأمريكا) بل للشعب الذي ذوقتموه الموت بحجة عمالته لأمريكا أما امريكا فهي سالمة وفي عافية لم يصلها منكم أي شر فكل الشر صببتموه على الشعب اليمني من تصريحك هذا يفهم الأغبياء أن(الموت لأمريكا)كذب بغرض تحليل ذبح الشعب باسم العمالة لأمريكا وهذا ما كنا نقوله".