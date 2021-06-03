تفسير حوثي جديد لشعار ”الموت لأمريكا“ يثير موجة سخرية واسعة.. ”سلمي ولا يعني الموت الاكلينكي أو السريري“

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال قيادي بجماعة الحوثي الانقلابية، الخميس 3 يونيو/حزيران، إن شعار "الموت لأمريكا" الذي تتخذه جماعتهم لا يعني "الموت الإكلينيكي أو السريري"، وإنما هو "دعوة لتغيير سلوك أمريكا تجاه أمتنا".

وقال القيادي الحوثي المنتحل صفة نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على "تويتر" بمناسبة ما سماها "ذكرى الصرخة" ان ”شعار الموت لامريكا سلمي“.

وقال ان "الموت لأمريكا هو شعارٌ سلمي وحضاري يندرج في إطار حرية التعبير، وكلمة (الموت) لا تعني الموت الإكلينيكي أو السريري كما لا تعني الموت لأمريكا (الشعب أو الإنسان) وإنما الموت لأمريكا (السياسة) التي تقف وراء معاناة شعبنا وأمتنا؛ إنه دعوة لتغيير سلوك أمريكا تجاه أمتنا".

وتقول كلمات الشعار "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، وهو شعار رفعته الثورة الإيرانية ضد الشاه عام 79، وعممته المجموعة التي استولت على الحكم هناك على الميليشيات التابعة لها في البلدان العربية.

وأضاف القيادي الحوثي: "هذا الشعار بكلماته المعروفة وبطريقة كتابته وألوانه المعروفة وترديده المنتظم وبمايرتبط به من معارف وملازم ومنهجية يعتبر شعار غير مسبوق لقد كان بحق يمني الولادة ووطني الوجه واليد وقرآني التوجه والرسالة وكما تلاحظ لم نطلقه ضد يمني أو عربي أو مسلم أو إنسان وإنما أطلقناه ضد غطرسة أمريكية".

وأثار هذا التفسير سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب علي ناجي الشريف قائلاً: اكلينيكي ولا مش اكلينيكي المهم ان هذه الصرخة ايرانية خمينية تؤكد التبعية وانكم مجرد اداة في مشروع غير يمني وبس الباقي تفاصيل قال اكلينيكي".

وخاطب كامل الخوداني، القيادي الحوثي: "كلم القطيع حقكم اللي بتضحكوا عليهم بالشعار اما احنا عارفين انه شعار كذب من غير ما تقول".

وقال النائب محمد ناصر الحزمي: "الشعب عارف انكم لا تقصدون(الموت لأمريكا) بل للشعب الذي ذوقتموه الموت بحجة عمالته لأمريكا أما امريكا فهي سالمة وفي عافية لم يصلها منكم أي شر فكل الشر صببتموه على الشعب اليمني من تصريحك هذا يفهم الأغبياء أن(الموت لأمريكا)كذب بغرض تحليل ذبح الشعب باسم العمالة لأمريكا وهذا ما كنا نقوله".