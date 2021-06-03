بنك قطر للتنمية يكشف عن عقود مليونية وقعت مع روسيا

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تحدث مدير إدارة التعاون الدولي في بنك قطر للتنمية سعود البوعينين، عن دور بنك قطر للتنمية في فتح السوق الروسية أمام الشركات القطرية، وكشف عن مجموعة عقود وقعت مؤخرا.

أفاد مدير إدارة التعاون الدولي في بنك قطر للتنمية سعود البوعينين، في حديث لقناة RT خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن العلاقات الروسية القطرية تتميز بالصلابة والمتانة، مشيرا إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات الروسية والقطرية خلال أعمال المنتدى.

وأضاف أن العقود الموقعة تهدف لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات، ولفت إلى أن نشاط بنك قطر للتنمية في روسيا يهدف لفتح الآفاق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لدخول السوق الروسية، مشددا على أن الدرسات أثبت وجود فرص للشركات القطرية في هذه السوق.

وعن العقود المبرمة، قال المسؤول، إنه تم إجراء قرابة 90 اجتماعا في موسكو بين الشركات القطرية ونظيرتها الروسية ما أسهم بتوقيع عقود مبدئية بقيمة 75 مليون ريال قطري (حوالي 20.43 مليون دولار).

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

وتم اليوم توقيع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين روسيا وقطر، والتي تهدف لتحفيز العلاقات الثنائية، وخاصة التجارية والاقتصادية.