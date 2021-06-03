شاهد تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

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استضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مناورات التمرين العسكري المختلط الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت أمس الخميس.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.