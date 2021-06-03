آخر الاخبار

تركيا: معاداة الإسلام باتت خطرا ممنهجا البيت الأبيض يكشف عن لقاء تاريخي بين بايدن والرئيس أردوغان بنك قطر للتنمية يكشف عن عقود مليونية وقعت مع روسيا شاهد تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة أشاد بدعم ايران.. زعيم الحوثيين يتحدى المجتمع الدولي ويعلن التصعيد العسكري واستمرار الحرب ويؤكد: ”نحن جزء لا يتجزأ من معادلة نصر الله“ الجيش الوطني يفتك بالمليشيات الحوثية في كمين محكم شمال مدينة الحزم بالجوف فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الغناء وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقية بخصوص مواد الوقاية من كوفيد الحكومة المصرية تتحفظ على أموال فنان مصري عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي في ”الخنجر“ وقبائل ”دهم“ تتوافد لاسناد الجيش

شاهد تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - واس
عدد القراءات 289

 

استضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مناورات التمرين العسكري المختلط الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت أمس الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

إقراء أيضاً
البيت الأبيض يكشف عن لقاء تاريخي بين بايدن والرئيس أردوغان
لأول مرة حزب عربي شريك في حكومة إئتلافية في إسرائيل
أطول زعماء إسرائيل حكماً..ماذا جرى قبل الإطاحة بنتياهو
تفاصيل مكافأة 7 ملايين دولار لإعتقال زعيم القاعدة ببلاد المغرب
هذه الدول مهددة بانتشار ساخن وقاتل لفيروس كورونا
بعد رفض تسليمة ..المحكمة الجنائية الدولية تحدد شروطها لمحاكمة البشير داخل السودا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس