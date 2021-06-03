الجيش الوطني يفتك بالمليشيات الحوثية في كمين محكم شمال مدينة الحزم بالجوف

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نفّذت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر إلا أن أبطال الجيش كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين"..

مؤكداً أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين ورائهم عتادهم وجثث قتلاهم.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة الخنجر، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح.