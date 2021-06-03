فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الغناء

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأت المطربة المصرية آمال ماهر، جمهورها بإعلانها اعتزال الغناء، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما إذا كانت ستعود إلى الساحة الفنية أم لا.

وكتبت ماهر في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء".

وأضافت "إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط. فكل ما أفكر فيه حاليا هو ابتعادي فقط لا غير".

وتابعت: "بالنسبة لصدور ألبومي، الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى، كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرا، أكثر من أي وقت مضى، لكنها إرادة الله".

وأعربت عن شكرها لكل من ساندها في رحلتها الفنية وفي حياتها، ولكل جمهورها العربي من المحيط للخليج.

وختمت قائلة: "شكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما. الإنسانة المصرية آمال ماهر".

وإعلان الاعتزال هذا كان صادما، لأن الفنانة كانت قد أعلنت منذ فترة عن التحضير لألبوم جديد يحمل أسم "أصل الإحساس" ونشرت منه أغنية جديدة لها بعنوان "إديني فرصة" من كلمات الشاعر تركي آل شيخ (رئيس هيئة الترفيه السعودية)، وألحان عمرو مصطفى.

وكانت قد أعلنت منذ أقل من شهرين عن خطوبتها، ثم عادت منذ يومين وأعلنت عن فسخ هذه الخطوبة، ثم تبعته بالإعلان عن اعتزالها، مما جعل البعض يتساءل عن علاقة تركي آل شيخ بهذه القرارات.

وكان الإعلامي محمد الغيطي، قد كشف عن علاقة زواج تجمع بين الثنائي ماهر وآل الشيخ، خلال برنامجه "صح النوم" في سبتمبر 2017، مؤكدا أن آل الشيخ وضع طائرة خاصة تحت تصرف ماهر ووعدها بتقديم أغنية "برج الحوت" بصوت الفنان المصري عمرو دياب.