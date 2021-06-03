عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي في ”الخنجر“ وقبائل ”دهم“ تتوافد لاسناد الجيش

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعنت قوات الجيش الوطني، الخميس 3 يونيو/حزيران، أنها نفذت كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان "مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر إلا أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين".



وأكد البيان، أن الكمين "أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين ورائهم عتادهم وجثث قتلاهم".



وأشار إلى أن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة "الخنجر"، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح.



وأمس الأربعاء، توافدت جموع غفيرة من قبائل "دهم" وأبناء محافظة الجوف إلى جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السادسة تلبية لدعوة التعبئة والنفير العام لرفد الجبهات بالمقاتلين لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيا الحوثية.



وخلال استقباله للمقاتلين؛ أشاد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، بالدور الكبير الذي تجسّده قبائل الجوف ومطارح دهم في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية.



وأكد اللواء سجاف، استمرار العمليات العسكرية في كافة جبهات محافظة الجوف، حتى استكمال تحريرها من المليشيا الإرهابية وتحقيق الحياة الحرة والكريمة لأبنائها والساكنين فيها، لافتاً إلى مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيون على يد هذه العصابة الدموية.



ومن جانبه، أكد قائد مطارح دهم الشيخ خالد بن علي شطيف، الموقف الثابت لأبناء الجوف وقبائل دهم في مساندة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لاستكمال تحرير الجوف من المليشيا الحوثية التي عاثت فيها فساداً وإرهاباً.



وقال شطيف، إن "أبناء المحافظة لن يظلوا مهجرين وسيقدمون الغالي والنفيس لاستعادة بلادهم ورفع الظلم عن أبناء المحافظة والساكنين فيها".



وأضاف أن "المشروع الحوثي إلى زوال وسينتهي بتكاتف الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع والوقوف إلى جانب الجيش في المعركة المصيرية لكل اليمنيين".



وفي اللقاء أكد مشايخ ووجهاء الجوف، استعدادهم الكامل لإسناد القوات المسلحة بأموالهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل دحر عصابة الحوثي الكهنوتية التي أحالت حياة المواطنين في المحافظة إلى جحيم.