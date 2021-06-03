فتاة تثير إعجاب ميسي شاهد ماذا صنعت حتى ذهل منها

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت فتاة أرجنتينية صغيرة لم تتخط من عمرها الثماني سنوات، إعجاب النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، ليقوم بلفتة لطيفة تجاه الفتاة.

وقبل أيام قليلة نشرت الصغيرة فيليسيتاس فلوريس عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر من خلاله مهاراتها الكروية وتلاعبها بالكرة بطريقة فنية لافتة، وقامت بإهداء المقطع لمثلها الأعلى في عالم المستديرة ميسي.

المفاجأة كانت برد ميسي على الفيديو الذي نشرته الطفلة، قائلا: "شكرا جزيلا على التفاني، لقد شاهدت الفيديو وأنتِ عبقرية".

وتلعب فيليسيتاس بكرة القدم منذ أن كانت في الثانية من عمرها، وتحلم أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة يوما ما وأن تقابل نجمها المحبوب ميسي.

وبدأ والد الصغيرة في تحميل مقاطع الفيديو على شبكات مواقع التواصل بهدف توثيق تلك اللحظات في يونيو من العام الماضي، لكنها سرعان ما لاقت إقبالا لدى رواد تلك المواقع.