الصحة العالمية تعلن موعد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في مناطق الحوثيين والفئة التي تستهدفها اولا

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة ستبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) الأسبوع المقبل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن أدهم عبد المنعم ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قوله إن عشرة آلاف جرعة لقاح وصلت إلى مطار صنعاء يوم الاثنين ووضعت في مخازن تبريد.

وأضاف، أن أفراد الطاقم الطبي فقط هم من سيتلقون التطعيم في هذه المرحلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل بصنعاء.

وبدأت حملة التطعيم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يوم 20 أبريل نيسان باستخدام دفعة أولى تشمل 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من برنامج كوفاكس العالمي.

في ذات السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، قرب إطلاقها برنامج إلكتروني خاص بالحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وحسب وكالة سبأ الحكومية فإن وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، "تجري تحضيراتها الفنية لإطلاق برنامج إلكترونيا خاص بالمطعمين ضد كورونا".

ونقلت الوكالة عن الدكتور علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة قوله إن "البرنامج سيشمل جميع من يأخذون اللقاح ضد كورونا وسيمنحوا شهادة إلكترونية عبر هواتفهم المحمولة معتمدة على المستوى الدولي".

وأشار الوليدي إلى أن "البرنامج الذي سيطلق في الأسبوع القادم يتمتع بخاصية العمل بالإنترنت وبدونه ويسير الان بمرحلته النهائية".

وقال إن "هذا البرنامج يأتي ضمن اجراءات وزارة الصحة العامة والسكان لضبط وتجويد عملية التحصين"، لافتا إلى أن البرنامج الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح "سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لدى وزارة الصحة ستمكنها من التخطيط الدقيق مستقبلاً".

وحسب المسؤول في وزارة الصحة فإن "البرنامج سيحقق التخفيف من الجهد والوقت وتكاليف التنقلات على المطعمين سواءً كانوا مسافرين أو حجاج أو من الفئات الأساسية المستهدفة باللقاح".