مستشار خامنئي يزعم «تحقق الوعد الألهي» في اليمن ويعد بمواصلة الدعم

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تباهى مستشار المرشد الايراني، بدعم طهران لمليشيا الحوثي في اليمن، واعدا بالمزيد من الدعم.

وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن من وصفهم بـ"الأبناء البواسل لمدرسة عاشوراء الحمراء" في اليمن فرضوا الاستسلام على العدو.

وأكد ولايتي أن إيران "واتباعاً لأوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية سيواصل كما كان دعمه لجهاد أتباع شريعة الاسلام والسائرين على نهج اهل البيت (ع)".

وبحسب موقع قناة العالم الإيرانية جاءت تصريحات مستشار خامنئي في كلمة يوم الاربعاء خلال ملتقى افتراضي بعنوان "اليمن المنتصر، تحقق الوعد الالهي"، وقالت إن هذا الملتقى نظم من قبل "المجمع العالمي للصحوة الاسلامية"، وشارك فيه عدد ممن وصفته بـ"المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة والمقاومين في جبهة المقاومة اليمنية".

وأضاف ولايتي قائلا "إن جبهة المقاومة في اليمن هي ساحة واحدة من أكثر رموز المقاومة ألقاً وبروزاً".

ودعا المسؤول الإيراني إلى وقف ما وصفها بـ"الجرائم والمجازر المرتكبة ضد نساء وأطفال اليمن ومحاكمة الضالعين فيها في المحافل الدولية"، حسب قوله.

وأشاد ولايتي بالحوثي واصفاً إياه بـ"قائد الشعب اليمني"، و"التقي"، وقال إن "المقاتلين الأبطال في اليمن خلقوا أمام انظار العالم واحدا من المع مشاهد الصمود امام الاستكبار العالمي بقيادة اميركا المجرمة واذنابها في المنطقة".

وتابع: أن الابناء البواسل لمدرسة عاشوراء الحمراء لم يصمدوا فقط امام احدث اسلحة العالم التي وضعتها اميركا وفرنسا وبريطانيا تحت تصرف السعودية التي ترتكب المجازر بها ببشاعة منذ 6 اعوام بحق الشعب اليمني المظلوم والاعزل، بل نجحوا ايضا، اعتمادا على معرفتهم الوطنية وذكائهم، في الارتقاء بقدرات المقاومة الصلبة وفرضوا الاستسلام على العدو بصنعهم اكثر الصواريخ والطائرات المسيرة دقة"،حد تعبيره.

وأضاف: أن الجمهورية الاسلامية الايرانية واتباعا لاوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية سيواصل كما كان دعمه لجهاد اتباع شريعة الاسلام والسائرين على نهج اهل البيت (ع) وان ما يتوقعه المسلمون واحرار العالم هو محاكمة الضالعين في هذه الجرائم في المحافل الدولية امام انظار العالم".