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تعز تنتفض مجددا في وجه الفاسدين ومسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة.. صور

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تتواصل الاحتجاجات الغاضبة في مدينة تعز، المطالبة باقالة المسئولين الفاسدين. 

وشهدت المدينة، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة، نددت بالفساد وارتفاع الاسعار وغياب الخدمات، وطالبت برحيل السلطة المحلية. 

وانطلقت المسيرة من شارع جمال وسط المدينة الى مبنى المحافظة المؤقت "شركة النفط"، هتفت ضد السلطة المحلية التي تتهمها بالفساد، مطالبة برحيلها. 

وندد المتظاهرون بتردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية التي تجاوزت سعر 935 للدولار الواحد. 

وخلال الايام الماضية شهدت محافظة تعز احتجاجات على غياب الخدمات وارتفاع الاسعار، لكن وتيرتها زادت خلال الاسبوعين الماضيين والتي رفع المحتجون سقف مطالبهم إلى المطالبة برحيل السلطة المحلية. 

وكانت السلطة المحلية قد عقدت اجتماعات عديدة تعهدت خلالها بإصلاحات شاملة، فيما أصدر المحافظ نبيل شمسان قرارا بإيقاف مديري مكتبي النقل والكهرباء بالمحافظة .

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