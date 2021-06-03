لأول مرة حزب عربي شريك في حكومة إئتلافية في إسرائيل

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس على اتفاق مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد للمشاركة في الائتلاف الحكومي، ليكون أول حزب عربي في تاريخ إسرائيل يشارك في ائتلاف حكومي.

وقال عباس بعد التوقيع على الاتفاق إن "الطرفين توصلا إلى تفاهمات واتفاق يقدم حلولا للمجتمع العربي"، مبينا أن "الاتفاق يشمل الكثير من الأمور الهامة والضرورية للمجتمع العربي خصوصا وللإسرائيلي عموما، وبشكل خاص المجتمع العربي في منطقة النقب وبما يتعلق بهدم المنازل".

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الاولى التي يكون بها حزب عربي شريك بإقامة حكومة"، معربا عن أمله بأن "يتم إقامتها لأننا لا نريد انتخابات خامسة ولذلك اتخذت هذا القرار الصعب، سنعمل بإصرار على نجاح هذه العملية".

وكان لابيد أعلن ليلة أمس عن نجاحه بتشكيل ائتلاف حكومي بمشاركة أحزاب من اليمين واليسار والمركز. وتمكن لابيد من التوصل إلى توافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء المهلة المحددة له بعد فشل زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد لابيد ونفتالي بينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.