قرارات مهمة وقوية من محافظ تعز تخص مديري النقل والكهرباء

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، الثلاثاء، إيقاف مديري النقل والكهرباء في المحافظة عن العمل وتعيين قائمين بأعمالهما، وذلك غداة مظاهرة مطالبة بتحسين الخدمات.

جاء القرار في بيان صادر عن محافظ تعز (جنوب غرب)، حصلت الأناضول على نسخة منه.

ونص القرار على إيقاف مدير مكتب النقل في محافظة تعز محمد أحمد النقيب، عن العمل وتكليف قائم بأعماله. كما نص القرار على إيقاف مدير مؤسسة الكهرباء في تعز عارف غالب عبد الحميد، عن العمل وتكليف قائم بأعماله.

ولم تتطرق الوثيقة إلى تفاصيل أكثر عن أسباب هذا القرار، لكن يرى مراقبون أنه جاء تحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بتغيير الفاسدين في السلطة المحلية وتحسين الخدمات.

كما لم يتم إعلان اسمي المسؤولين اللذين سيقومان بأعمال مديري النقل والكهرباء، لكن يرجح تسميتهما رسميا بوقت لاحق، وفق مراسل الأناضول.‎‏

والإثنين، تظاهر مئات اليمنيين، في مدينة تعز، الواقعة تحت سلطة الحكومة؛ تنديدا بـ"تدهور الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم"، "التحالف والشرعية جوعا اليمنيين"، "انهيار العملة جريمة قاتلة، ولا داعي لبقائكم