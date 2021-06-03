الإتحاد الإفريقي يوقف 3 لاعبين لمدة عام على رأسهم نجم الترجي

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ثلاثة لاعبين من فريقي مولودية الجزائر والترجي التونسي لمدة عام.

وعاقبت لجنة الانضباط الأفريقية، نجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي، مهاجم الفريق بالإيقاف لمدة عام بدأت منذ 19 مايو/أيار 2021.

وكان الزمالك يتلقى خطابا من "كاف" يحسم فيه أمر إعادة مباراة الترجي والمولودية وجاء إيقاف الخنيسي بسبب ثبوت إيجابية عينته لكشف المنشطات نتيجة تناوله مادة محظورة، خلال مباراة الترجي ومولودية الجزائر. ك

ما أوقفت اللجنة ذاتها حارس مرمى المولودية أحمد بوطاقة، وزميله المهاجم عبد النور بلخير، بالإيقاف لمدة عام، بسبب اعتدائهما على حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو.

حدث ذلك خلال مباراة المولودية والمضيف الوداد البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، 22 من مايو/أيار الماضي الماضي، وفقا لموقع "الشروق الجزائرية".

ويمنع بوطاقة وبلخير والخنيسي من خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، لمدة عام