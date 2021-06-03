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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ولي عهد السعودية الأمن الإقليمي وحرب اليمن

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

 

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن أوستن والأمير محمد بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و “الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية”.

 
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