وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ولي عهد السعودية الأمن الإقليمي وحرب اليمن برشلونة يستعيد إيمرسون في ثالث صفقة خلال ثلاثة أيام غريفيث يناقش في الرياض مخرجات لقائه مع«الحوثي» الجوف.. قبائل «دهـم» تستجيب لداعي النفير العام وتحتشد لإسناد قوات «الشرعية» في معركة الحسم الكشف عن أجندة نقاش الفصائل الفلسطينية في مصر.. أبرزها تشكيل حكومة موحدة لإنهاء الانقسام اندلاع حريق ضخم بخطوط الغاز بمصفاة طهران مأرب : اجتماع لمدراء الإذاعات المحلية بالمحافظة لدعم الجيش الوطني إعلامية عربية شهيرة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات أفضل الطرق الفعالة لمحاربة الشيخوخة دولة عربية تشهد ثاني أعلى درجة حرارة عالميا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن أوستن والأمير محمد بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و “الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية”.