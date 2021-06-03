الجوف.. قبائل «دهـم» تستجيب لداعي النفير العام وتحتشد لإسناد قوات «الشرعية» في معركة الحسم

الخميس 03 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توافدت، اليوم الأربعاء، جموع غفيرة من قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف إلى جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السادسة ضمن الخطوات العملية لتلبية دعوة التعبئة والنفير العام لإسناد قوات الجيش ورفد الجبهات بالمقاتلين لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وكان في استقبال الجموع القبلية، القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، والذي رحّب بالقبائل المحتشدة.. مشيدًا بالدور الكبير الذي تجسّده قبائل الجوف ومطارح دهم في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية.

وأكد اللواء سجاف، استمرار العمليات العسكرية في كافة جبهات محافظة الجوف، حتى استكمال تحريرها من المليشيا الإرهابية وتحقيق الحياة الحرة والكريمة لأبنائها والساكنين فيها، لافتاً إلى مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيون على يد هذه العصابة الدموية.

ومن جانبه، أكد قائد مطارح دهم الشيخ خالد بن علي شطيف، الموقف الثابت لأبناء الجوف وقبائل دهم في مساندة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لاستكمال تحرير الجوف من المليشيا الحوثية التي عاثت فيها فساداً وإرهاباً.. مؤكداً أن أبناء المحافظة لن يظلوا مهجرين وسيقدمون الغالي والنفيس لاستعادة بلادهم ورفع الظلم عن أبناء المحافظة والساكنين فيها.

وقال إن المشروع الحوثي إلى زوال وسينتهي بتكاتف الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع والوقوف إلى جانب الجيش في المعركة المصيرية لكل اليمنيين.

وتحدث في اللقاء عدد من المشائخ والوجهاء والذين أكدوا في كلماتهم استعدادهم الكامل لإسناد القوات المسلحة بأموالهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل دحر عصابة الحوثي الكهنوتية التي أحالت حياة المواطنين في المحافظة إلى جحيم.