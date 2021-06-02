مأرب : اجتماع لمدراء الإذاعات المحلية بالمحافظة لدعم الجيش الوطني

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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عقد اليوم بمدينة مارب اجتماعٌ ترأسه وكيل المحافظة عبدالله الباكري وضم مدراء إذاعات (مارب، والجوف، والاتحادية) لبحث خطط دعم وإسناد جهود التعبئة وإسناد الجيش الوطني.

وفي بداية الاجتماع أكد الوكيل الباكري على الدور المهم للإعلام الإذاعي في محافظة مارب وأهمية مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن الوطن من هجمات وعبث ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد على ضرورة وضع الخطط الإعلامية التفصيلية والشاملة والمتناسبة مع طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الوطن عموماً ومحافظة مارب خاصة في ظل الهجمات الحوثية المستمرة على المحافظة.

من جهته أشاد علي الحواني مدير عام إذاعة مارب بدعم السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة اللواء سلطان بن علي العرادة للإعلام ووقوفها الدائم مع الإذاعات المحلية لتقديم رسالتها على الوجه المطلوب.

وأضاف الحواني: "لقد تحولت معظم البرامج التي نقدمها في إذاعة مارب لمواكبة ودعم المعركة الوطنية التي يقودها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المحافظة، ومهمتنا مضاعفة الجهود وتوحيدها لتحقيق الأهداف المنشودة".

من جانبه قال مدير عام إذاعة الجوف محمد الأشول، إن ما تعيشه بلادنا اليوم يدفع الجميع لتحمل المسؤولية - كلٌ في مجاله - للوقوف أمام ميليشيا الحوثي والتصدي لأفكارها، وإن الإذاعة تسعى للاستفادة من خبرات الإذاعات الأخرى وتطوير برامجها لتواكب التطورات الحاصلة في البلاد.

كما تحدث محمد الجماعي مدير إذاعة الاتحادية عن الخارطة البرامجية التي سخرتها الإذاعة للهدف الواحد والمتمثل في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة اليمنيين ضد ميليشيا الحوثي.

وفي نهاية الاجتماع أقر المجتمعون عدداً من الخطط والبرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها وبثها خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع مدراء إدارات البرامج في الإذاعات الثلاث.