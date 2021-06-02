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إعلامية عربية شهيرة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات
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منحت دولة الإمارات العربية الإعلامية المصرية مي حلمي، طليقة الفنان المصري محمد رشاد، الإقامة الذهبية، وذلك في إطار استقطاب الإمارات للمواهب والمختصين وتوفير إقامة طويلة لهم.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”انستغرام“ صورة لإمارة دبي وعلقت عليها: ”تم منحي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات من فئة المبدعين وأهل الثقافة والفن“.

وحرصت الإعلامية المصرية على تقديم الشكر لدولة الإمارات، حيث قالت: ”شكراً من قلبي بلدي التانية وكل الحب في قلبي ليكي“.

وكانت الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج ”الحكم“ المذاع عبر فضائية ”الحدث اليوم“، قد نشرت مؤخرًا فيديو عبر ستور حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”انستغرام“، قالت فيه: ”ممكن تدعولي عشان أنا بحضر لمفاجأة كبيرة خلال الفترة المقبلة وتعتبر هذه المفاجأة خطوة هامة وفارقة في حياتي وحلم حياتي وشكرا لكل الناس إللي سألت عليا كل لما أغيب“.

 
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