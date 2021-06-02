دولة عربية تشهد ثاني أعلى درجة حرارة عالميا

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سجلت منطقة عربية ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، وذلك بعد الكويت التي احتلت المرتبة الأولى.
وكشف خبير الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأربعاء، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن غرب منطقة مكة سجلت المركز الثاني على مستوى العالم، من حيث ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار الخبير السعودي إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الأولى بنحو 49.6 درجة مئوية.
وصرح: "اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم وحرِّها.. أعلى حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة، سُجلت عصر اليوم الأربعاء، وكانت من نصيب الكويت بنحو 49.6°C، بينما احتلت منطقة مكة المركز الثاني بـ48.2°C".
وتابع الحصيني، متحدثا عن حالة الطقس، أن "سماء صحو بوجه عام؛ عدا بعض السحب على مرتفعات مختلفة بأجزاء من حائل والمدينة والمرتفعات الجبلية".