شاهد بالفيديو.. قطر تستعرض مجسمات ملاعب مونديال 2022

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اُفتتح اليوم الأربعاء في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي جناح قطر، التي تشارك بصفة ضيف شرف في هذا الحدث الاقتصادي، المنعقد من 2 وحتى 5 يونيو 2021.
وشهد جناح قطر فعاليات حول موضوع الابتكار والرياضة، كما تم عرض مجسمات لملاعب بطولة كأس العالم في قطر 2022.
ويأتي ذلك ضمن جهود للترويج للاستعدادات والخطوات التي قامت بها قطر على طريق الاستضافة للمونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر غدا الخميس أن يتم تخصيص جلسة الحوار "روسيا – قطر" لتجربة التحضير لبطولات العالم والأوروبية في كرة القدم وإرثها، وسيتبادل المشاركون فيها الخبرات العملية في هذا المجال.
وأصبحت قطر أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تحصل على حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء، في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، على ثمانية ملاعب قطرية.