عاجل اندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط بإيران

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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اندلع حريق كبير، الأربعاء، في مصفاة "شهيد تندغويان" للنفط جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن توقف جميع الأنشطة في المصفاة بسبب الحريق الكبير.

وذكر أن الحريق تسبب بتصاعد دخان كثيف وانتشاره على نطاق واسع في المنطقة.

وأرسلت السلطات الإيرانية المعنية فرقًا من الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق.

وتشير المعطيات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وبدأت السلطات تحقيقًا لتحديد سبب الحريق.