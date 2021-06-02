التفاصيل الكاملة حول غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد احتراقها.. فيديو

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها، لیلة أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك: "سفينة "خارك" غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها".

وأضافت: "تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مشيرة إلى أنه "تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

وتعد "خارك" أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984، عندما كانت تخوض حرباً مع العراق.

أسباب الحريق

إلى ذلك كشف مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن سبب غرق السفينة الحربية الإيرانية "خارك"، في ميناء جاسك.

وقال مراسل وكالة "تسنيم" للشؤون العسكرية: "تعرضت سفينة خارك منذ أمس لحريق، وفي النهاية غرقت اليوم بالكامل"، مؤكدا أن "هذا الحادث ناجم عن نقص فني في غرفة المحرك".

الكشف عن الخسائر

وأضاف: "كافة التخمينات حول تعرض السفينة لهجوم سيبراني أو عسكري أو عمل تخريبي غير صحيحة".

وفي وقت لاحق كشفت السلطات الإيرانية عن عدد المصابين جراء الحريق الذي تسبب في غرق أكبر سفينة دعم لوجيستي تابعة لها في خليج عمان.

وأعلن مساعد حاكم محافظة هرمزكان للشؤون السياسية والأمنية، علي رؤوفي، اليوم الأربعاء أن الحريق الذي التهم سفينة "خارك" التابعة للقوة البحرية الإيرانية قبالة سواحل ميناء جاسك جنوب البلاد أسفر إجمالا عن إصابة 33 شخصا من طاقمها.

وأوضح المسؤول أن 23 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات مدينة بندر عباس، فيما تمت معالجة العشرة الآخرين ميدانيا.

وأشار رؤوفي إلى أن 400 شخص، وهم طاقم السفينة وطلبة عسكريون، كانوا على متن "خارك" وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، مؤكدا أن الحريق اندلع على متن السفينة عند الساعة الـ11 من صباح يوم أمس في المياه الإيرانية قرب المياه الدولية.