ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أنه تعاقد مع، كارلو أنشيلوتي، ليتولى تدريب الفريق للمواسم الثلاثة المقبلة.
وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، قال النادي الملكي بأن حفلا سيقام، الأربعاء، بحضور رئيس الفريق فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد.
وقال أنشيلوتي خلال التوقيع على العقد، إن الخطوة تمثل فرصة غير متوقعة.