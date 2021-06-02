اليمنية تستأنف رحلاتها الى السودان

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أعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمدينة سيئون عن استئناف الحركة الملاحية في خط ( سيئون - عدن - الخرطوم - سيئون - عدن ) بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت مديرة المكتب كفاح أحمد أن "إستئناف هذا الخط سيسهم كثيرا في تخفيف معاناة المسافرين الى دول القرن الأفريقي والخليج"،وفقا لوكالة سبأ.
وأشار الى أن "نجاح الحركة الملاحية في هذا الخط ستدفع الادارة الى فتح خطوط أخرى وذلك في إطار خطة ادارة الشركة لتوسيع نشاطها الجوي".