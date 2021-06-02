تطور جديد في قضية الفتنة بالأردن.. إحالة عوض الله والشريف حسن الى أمن الدولة

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.

ورفع القرار وإرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وكانت السلطات الأردنية أوقفت عشرات المسؤولين في أبريل الماضي، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "الفتنة" وأحالتهم إلى النائب العام.

لاحقاً وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج عن عدد من الموقوفين، وعددهم 16 موقوفاً، وضمن الأطر والمعايير القانونية.