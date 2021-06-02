رئيس جديد في إسرائيل واستعداد للإطاحة بنتيناهو اليمنية تستأنف رحلاتها الى السودان تطور جديد في قضية الفتنة بالأردن.. إحالة عوض الله والشريف حسن الى أمن الدولة في حادثة جديدة غامضة.. مياه الخليج تبتلع سفينة ايرانية حربية بالكامل إشادة أميركية بمأرب وسلطتها المحلية واللواء العرادة يبحث مع ليندركينغ وضع المحافظة وانهاء الحرب وزير سابق يتحدث عن مهمة أكبر وتحدي كبير أمام التحالف في اليمن الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن إحتراق السفينة خارك الأكبر في أسطوله العسكري سبب رئيسي للوفاة ...لا تتناول هذه الأطمة على العشاء اذا كنت تعاني من هذا المرض بيليه يختار محمد صلاح ضمن فريقه التاريخي في فيفا2021 كيف تعرف أنك مصاب بمرض القاتل الصامت
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.
ورفع القرار وإرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وكانت السلطات الأردنية أوقفت عشرات المسؤولين في أبريل الماضي، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "الفتنة" وأحالتهم إلى النائب العام.
لاحقاً وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج عن عدد من الموقوفين، وعددهم 16 موقوفاً، وضمن الأطر والمعايير القانونية.