في حادثة جديدة غامضة.. مياه الخليج تبتلع سفينة ايرانية حربية بالكامل إشادة أميركية بمأرب وسلطتها المحلية واللواء العرادة يبحث مع ليندركينغ وضع المحافظة وانهاء الحرب وزير سابق يتحدث عن مهمة أكبر وتحدي كبير أمام التحالف في اليمن الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن إحتراق السفينة خارك الأكبر في أسطوله العسكري سبب رئيسي للوفاة ...لا تتناول هذه الأطمة على العشاء اذا كنت تعاني من هذا المرض بيليه يختار محمد صلاح ضمن فريقه التاريخي في فيفا2021 كيف تعرف أنك مصاب بمرض القاتل الصامت صورهم تفضحهم وأفواهم تدينهم ...إيران تسمن قيادات الحوثي والتحالف يكشف خيوط المؤامرة فلسطين تحتج على مواقف 4 دول أروربية صوتت ضدها في الأمم المتحدة مسؤول أمريكي يكشف عن طلب عاجل تقدمه إسرائيل إلى الولايات المتحدة
بحث محافظ مأرب سلطان العرادة في اتصال مرئي، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية "ويستلي" مستجدات الأوضاع بالمحافظة.
وتطرق المحافظ الى الهجمات الانتحارية لمليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة واستهدافها لمخيمات النازحين والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأكد أن مأرب ستظل منطلقاً لاستعادة الدولة اليمنية وتحقيق السلام ، معرباً عن امتنانه للتصريحات والمواقف الايجابية للسيد ليندركينغ وفهمه الدقيق للقضية اليمنية.
وأشار العرادة إلى أن اليمنيين جميعاً ومأرب وسكانها في مقدمتهم، يتوقون للسلام وانهاء الحرب التي بدأتها مليشيا الحوثي وترغب في استمرارها خدمةً لأجندة ايرانية، لكن اليمنيون سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.
من جانبهما أعرب المبعوث الأمريكي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الانسانية وغيرها من أشكال الدعم لأهالي مأرب.
وأشادا بالدور الذي تقوم به السلطة المحلية في مأرب ووحدة المجتمع المحلي، مؤكدين موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وأن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى حل شامل.