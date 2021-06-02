وزير سابق يتحدث عن مهمة أكبر وتحدي كبير أمام التحالف في اليمن

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قال وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني، اليوم الأربعاء، إن «المهمة الأكبر للتحالف في المناطق المحررة»، تكمن في «تنفيذ (اتفاق الرياض) وتطوير العمل المشترك بين كل القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية.
وأفاد في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط هناك تحدي كبير أمام التحالف بكل مكوناته تحت قيادة المملكة العربية السعودية، وهو الإبقاء على خيار السلام كخيار استراتيجي والاستمرار في إرسال الرسائل الإيجابية لجميع الأطراف في اليمن والإقليم حول النوايا البناءة للتحالف.
واضاف: مع الاستمرار في الحد من قدرة الحوثيين على إحداث اختراق جوهري وتقليص قدرتهم على إعادة التزود باللوجستيات الضرورية لإدامة أمد الحرب عبر التهريب الذي أشارت تقارير لجان الخبراء في مجلس الأمن إلى طرقه وأمراء الحرب المنتفعين منه على حساب دماء اليمنيين.