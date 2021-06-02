الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن إحتراق السفينة خارك الأكبر في أسطوله العسكري

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل غرق السفينة الحربية "خارك"، قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها.

وقالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك، في بيان لها، "سفينة "خارك" غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضافت: "تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مشيرة إلى أنه "تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

وتعتبر "خارك" أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في العام 1984، عندما كانت تخوض حرباً مع العراق، وتزن تلك السفينة الحربية العملاقة 33 ألف طن، وقد تم استبدال العديد من المعدات والمراجل وأنظمة الدفع فيما بصورة كاملة سابقا.

كما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 متر وسرعتها نحو 39.8 كيلومترا في الساعة، وتضم منصة لهبوط المروحيات، كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 مللمتر.

وفي العام الماضي، أصيبت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم