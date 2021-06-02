بيليه يختار محمد صلاح ضمن فريقه التاريخي في فيفا2021

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توقف الأسطورة البرازيلي الخالد بيليه؛ الجوهرة السمراء والملك، بدوره عند موهبة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، واختاره ضمن فريقه التاريخي في ترقية لعبة «فيفا 2021».
ويعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، ويظل مع الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أعظم لاعبين ظهرا على خارطة الكرة قبل أن تتم مقارنتهما في السنوات الأخيرة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.
وسلطت لعبة «فيفا 2021» في الترقية الجديدة لها خلال الشهر الجاري، الضوء على الفريق التاريخي الذي اختاره الأسطورة بيليه ليكون فريقه المفضل الذي يخوض معركة التنافس في «فيفا 2021».
وشملت اختيارات بيليه صديقه القديم دييجو أرماندو مارادونا، وكذلك المدافع البرازيلي السابق كارلوس ألبيرتو، في حين لم يختر نفسه ضمن الفريق، على الرغم من أنه يعتبر أحد أعلى وأفضل البطاقات المتوفرة في لعبة «فيفا 2021».
وضم الفريق الذي اختاره بيليه، بحسب (آس) لاعبين فقط من الدوري الإسباني، هما قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وقائد برشلونة ليونيل ميسي. وجاءت اختيارات بيليه عموماً على النحو التالي، مع تقييم البطاقة الخاصة بكل لاعب من 100: