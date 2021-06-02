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مسؤول أمريكي يكشف عن طلب عاجل تقدمه إسرائيل إلى الولايات المتحدة

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 كشف مسؤول أمريكي لوسائل إعلام محلية، يوم أمس الخميس، أن إسرائيل ستوجه طلبا رسميا للحصول على مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.

ونقل موقع "thehill" الأمريكي تصريحات السيناتور الجمهوري، ​ليندسي غراهام،​ الذي قال إن "​إسرائيل​ ستطلب رسميا يوم الخميس القادم مليار ​دولار​ من ​الولايات المتحدة​ كمساعدات​ عسكرية عاجلة لتجديد بطاريات القبة الحديدية".

ولفت غراهام إلى أنه سيتأكد في ​مجلس الشيوخ​ من حصول إسرائيل على ​المال​. واعتبر غراهام، الذي يزور حاليا إسرائيل، أن المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل ستكون أفضل استثمار للشعب الأمريكي.

وبحسب الموقع يأتي هذا الطلب بعد أسبوعين فقط من موافقة إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ على بيع ​أسلحة​ بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل​

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