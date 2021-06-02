منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وممثل الإتحاد الأوروبي يصلان غزة

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وصل إلى قطاع غزة، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي (شمال).
وأفاد مراسل "الأناضول" أن الوفديْن وصلا في زيارتيْن منفصلتيْن إلى قطاع غزة. وقال مصدر فلسطيني مُطّلع (فضل عدم الكشف عن هويته)، لـ" الأناضول"، إن "وينسلاند وصل برفقة يضم 40 شخصية دبلوماسية".
وأضاف إن الوفد "سيلتقي قادة حركة حماس في قطاع غزة".
من جانب آخر، قال إن وفد الاتحاد الأوروبي في فلسطين سيزور بعض الأماكن التي تم تدميرها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وسيلتقي بشخصيات من مؤسسات المجتمع المدني".
وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بغزة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل بوساطة مصرية.
وفجر 21 مايو/أيار المنصرم بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين