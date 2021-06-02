انقلاب سفينة مساعدة أممية في ميناء الحديدة

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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‏ انقلبت سفينة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.

فيما أوضح مسؤولون تحدثوا لوكالة "أسوشيتيد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

مادة اعلانية وفي حين لم يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة،

أفادت مصادر مطلعة لـ "العربية/الحدث" أن سقوط حاوية أثناء رفعها تسبب بحادثة السفينة اليمن اليمن والحوثي شبكة ألغام تنفجر بـ6 حوثيين أثناء زرعها بالحديدة كما أشارت إلى أن سقوط الحاوية أتى جراء سوء الإجراءات الحوثية للسلامة ميناء استراتيجي وكانت الحكومة اليمنية سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، وذلك رغم خرق الحوثيين اتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين.

ميناء الحديدة فيما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت الماضي، أن ميليشيا الحوثي تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران، مشيراً إلى تصاعد الهجمات الإرهابية للميليشيا المدعومة من إيران في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية. يذكر أن ميناء الحديدة الاستراتيجي يتعامل مع حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية