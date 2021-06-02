فلول «سيّد مران»تتكبد هزائم جديدة بـ جبهات«مـأرب»و«الجوف»

الأربعاء 02 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

واستهدفت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل إلى مواقع، في جبهة مراد.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية، في جبهة المشجح وكبدتها خسائر في الأروح والعتاد.

في سياق آخر لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش في محافظة الجوف.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم، وباغتتها بهجوم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا حسب ما ذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية استهدفت بها تعزيزات للمليشيا المتمردة، قادمة إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.