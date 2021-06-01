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ما حقيقة شراء الولايات المتحدة نفطا إيرانيا؟

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أظهرت بيانات أمريكية أن الولايات المتحدة اشترت نفطا إيرانيا في شهر مارس الماضي، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، إذ أن طهران تخضع لعقوبات أمريكية صارمة، بما في ذلك صادرات الخام.

 

وتسعى واشنطن لإيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفي ظل ذلك تفرض عقوبات شديدة على كل من يقوم بشراء النفط الإيراني، سواء كانت شركات أو دول.

 

وفقا لتقرير صدر عن وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن وثائق أمريكية، فإن حكومة الولايات المتحدة باعت نحو مليوني برميل من النفط الخام الإيراني بعد الاستيلاء على ناقلة قبالة سواحل الإمارات كانت تنقل نفطا زعمت واشنطن أنه إيراني.

 

وتحديدا جاء النفط من الناقلة MT Achilleas، وهي سفينة احتجزتها الولايات المتحدة في فبراير قبالة سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

 

 وبحسب الوثائق الأمريكية فإن الناقلة كانت عرضة للمصادرة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.

 

ويقول ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة، إن شركات الشحن حاولت إخفاء منشأ الشحنة من خلال تصنيفها على أنها "خام البصرة الخفيف" من العراق.

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