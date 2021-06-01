فلول «سيّد مران»تتكبد هزائم جديدة بـ جبهات«مـأرب»و«الجوف» ما حقيقة شراء الولايات المتحدة نفطا إيرانيا؟ وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود توجه لنقل شركة «عدن نت» إلى محافظة أخرى تكنولوجيا الكوابل البحرية.. الغواصات الأميركية تخترق الاتصالات العالمية للحلفاء والخصوم الحوثيون يتحدثون عن تراجع أممي يمثل انتكاسة للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية أردوغان يعلن قرارات جديدة تستهدف الشعب التركي وساكني تركيا ثمانية شروط تضعها السعودية لسفر العاملين من دولة عربية إل أراضيها أربعة فئات يمكن أن يتعرضوا للخطر عند سفرهم بالطائرة الإمارات تتحدى العالم العربي والإسلامي مجددا من تل أبيب البنك الدولي يحذر أحد الدول العربية من كارثة تعد الأشد حدة في العالم
استغرب مصدر مسؤول في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، المزاعم التي تناقلتها وسائل الإعلام حول وجود توجه لنقل شركة عدن نت من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة آخرى، وأن الإنقطاعات التي شهدتها الخدمة خلال الأيام الماضية كان سببها إجراءات النقل .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قولة :أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وأنه ليس هناك أي توجه لنقل الشركة من عدن إلى أي محافظة أخرى .. مشيراً إلى أن أسباب الإنقطاعات التي حدثت في الخدمة مؤخراً سببه خلل في الكيبل البحري في جيبوتي وكذا السويس بمصر وليس بسبب إجراءات النقل .
ولفت المصدر إلى أن الشركة تقوم حالياً بإجراء توسعة للخدمة في عدن ضمن المرحلة الأولى ..مضيفاً أن من خطط الشركة توسيع خدماتها لتشمل مختلف المحافظات المحررة وليس نقلها إلى محافظة أخرى .
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار وإستسقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية .