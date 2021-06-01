تكنولوجيا الكوابل البحرية.. الغواصات الأميركية تخترق الاتصالات العالمية للحلفاء والخصوم الحوثيون يتحدثون عن تراجع أممي يمثل انتكاسة للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية أردوغان يعلن قرارات جديدة تستهدف الشعب التركي وساكني تركيا ثمانية شروط تضعها السعودية لسفر العاملين من دولة عربية إل أراضيها أربعة فئات يمكن أن يتعرضوا للخطر عند سفرهم بالطائرة الإمارات تتحدى العالم العربي والإسلامي مجددا من تل أبيب البنك الدولي يحذر أحد الدول العربية من كارثة تعد الأشد حدة في العالم هيومن رايتس: الحوثيون يخاطرون بصحة اليمنيين بوجه فيروس كورونا ما سبب ارتفاع أسعار سيارات تسلا؟ دراسة تكشف عن علاقة بين فقدان الأسنان والقيام بالأنشطة اليومية
اعلنت مليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن اليوم الثلاثاء، ان مشاوراتها مع الامم المتحدة لتنفيذ ما وصفته باتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، "وصلت الى طريق مسدود.
ونسب بيان الحوثيين لممثلي الأمم المتحدة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، قولهم أنهم يريدون التركيز فقط على أعمال التقييم، مع رفضهم تزويد سلطة الجماعة الإرهابية بمذكرة رسمية في هذا الشأن، "بحجة أن الامم المتحدة هي الجهة المخولة بالتعديل والتصرف في الاتفاق".
وقالت اللجنة المعنية بهذا الملف بحسب وسائل إعلام حوثية انها عقدت ثلاثة اجتماعات منذ الخميس الماضي، مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث فوجئت بأن خطة العمل الاممية "استبعدت معظم أعمال الصيانة العاجلة المتفق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم، بذريعـة أن الوقت والتمويل لا يكفيان للقيام بذلك"وذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار محتمل في ذروة الحرارة الصيفية، للناقلة المحملة منذ ست سنوات بأكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الاحمر.
واعتبرت المليشيات الحوثية"أن هذا التراجع الأممي، يمثل انتكاسة للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمّق المخاوفَ من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر".
وتقول الامم المتحدة مرارا انه لايوجد اتفاق بهذا المعنى مع الحوثيين، وانما مراسلات حول خطة العمل التي تستلزم توقيع الجماعة على تعديلاتها المتكررة، من اجل تنفيذ آمن للمهة الممولة من المجتمع الدولي.