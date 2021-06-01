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أربعة فئات يمكن أن يتعرضوا للخطر عند سفرهم بالطائرة

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حدّد الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، فئات الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في غاية الحذر بشكل خاص أثناء الرحلات الجوية الطويلة.

ولفت الطبيب إلى أن هذه الفئات تضم أولئك الذين عانوا من مرض "كوفيد – 19" بشدة، وكذلك المدخنين الشرهين، والمصابين بتجلط الدم، وبمرض السكري.

وحث الطبيب على الاستعداد بشكل صحيح للرحلات الجوية التي تستغرق أكثر من أربع ساعات، كما نصح بارتداء ملابس داخلية مضغوطة أثناء الطيران، وتناول الأسبرين، وإذا لزم الأمر، حقن عقار لتسييل الدم قبل الرحلة.

وأشار مياسنيكوف علاوة على ذلك، إلى أن خطر تفاقم الأمراض المزمنة يزداد أثناء السفر الجوي، ونصح بعدم تناول الكحول على متن الطائرة.

كما نصح أيضا عنذ الذهاب في إجازة، بحمل الأدوية التي يتناولها الشخص باستمرار، والضمادات والمضادات الحيوية.

 
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