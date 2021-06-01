الإمارات تتحدى العالم العربي والإسلامي مجددا من تل أبيب

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رغم رفض وقف الاستيطان كما وعدت تل أبيب , ورفضها وقف أطماعها في أراضي الشعب الفلسطيني , أتم السفير الاماراتي محمد آل خاجة افتتاح سفارة بلاده في تل ابيب بشكل رسمي.
وكان السفير الإماراتي، بدأ يمارس عمله بشكل فعلي قبل بضعة أسابيع، من دون مقر للسفارة.
والتقى آل خاجة خلال الفترة الماضية رجال الدين الشرقيين والرئيس الروحي لحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، شالوم كوهين.
كما زار أبرز الحاخامات الكبار في إسرائيل، بمن فيهم رئيس المؤسسة الدينية الرسمية في الدولة، الحاخام الرئيسي ديفيد لان، وأطلعهم على شؤون الجالية اليهودية في الإمارات وحرية العبادة هناك للجميع وتشاور معهم حول بعض المواضيع لما فيه تمتين العلاقات بين اليهود والعرب والديانات السماوية، وفقاً لمبادئ مبادرة أبناء إبراهيم.
كما عبر السفير عن احترامه لرجال الدين عموماً، بغض النظر عن ديانتهم، والاحترام الذي يكنونه لها في الإمارات، لليهودية، بوصفها أولى الديانات.