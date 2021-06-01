البنك الدولي يحذر أحد الدول العربية من كارثة تعد الأشد حدة في العالم

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لُبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنسبة 9.5% في العام 2021

وذكر تقرير جديد للبنك الدولي، أنّ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان قد تصنف ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

ويأتي هذا التقرير وسط غياب أي أفق لحل يُخرجه من واقع متردّ يفاقمه شلل سياسي، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لُبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5% في العام 2021.

ومع هذا، فإنّ التقاعس المستمر لتنفيذ السياسات الانقاذية وسط غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً.